Abdul-Rauf: "Curry ile oyunlarımız çok benzer!"

Eski NBA oyuncusu Mahmoud Abdul-Rauf, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ile karşılaştırılması hakkında konuştu.



Abdul-Rauf yakın zamanda yaptığı bir röportajda Steph ile oyun tarzı arasındaki benzerlikler sorulduğunda, her iki oyun stilinde de benzer eğilimler gördüğünü ve Curry'nin bugün oyunda çok az kişinin yapabildiği şeyleri iyi bir şekilde yapabildiğini kaydetti:



"Kesinlikle benzerlikler var. Topu hızlı çıkarıyor, kendi şutunu yaratabiliyor, perdelerden ve ikili oyunlardan çıkabiliyor. Bire bir de oynayabiliyor ve bu da gurur duyduğum özelliklerimden biriydi. Benden 5-6 cm kadar uzun. Ama o olağanüstü bir adam. Top kontrolü muhteşem.



Yalnızca farklı senaryolarda şutunu çıkarma özelliğiyle değil, çembere gidip bitirme konusunda da kesinlikle birçok benzerlik var. Ancak oyun artık değişti. Eğer çabukluk ve hızdan konuşursak, kesinlikle ondan daha çabuk olduğumu düşünüyorum. Ve atletizm tarafında da bence daha iyiyim, çünkü smaçları pek akıcı değil. Ama geri kalan her şeyde, onunla aramızda pek çok benzerlik var."



