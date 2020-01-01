Abdul-Jabbar: "LeBron, gelecek nesillere örnek oluyor"

Los Angeles Lakers efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, şu anki Lakers süperstarı LeBron James'in saha dışında sosyal adalet sorunları ve diğer Afroamerikalılara yardım etmesi açısından "gelecek nesillere örnek olduğunu" söyledi.



Abdul-Jabbar, Basketball News'den Ethan Thomas'a şunları söyledi:



"İnsanlar yanlış şey için endişeleniyor; LeBron James'in saha dışında yaptıkları, sahada yaptıklarından çok daha ağır basıyor. LeBron, bizlerin yaptıklarının üzerine koyuyor. Jackie Robinson'ın yaptıklarının üzerine koyuyor. Jesse Owens'ın yaptıklarının üzerine koyuyor. Vicdanı ve yüreği var ve gelecek nesillere örnek oluyor."



Lakers efsanesi, insanların James'in Afroamerikalılar üzerinde basketbol sahası dışında daha büyük bir etkiye sahip olduğunu anlamalarını istiyor. LeBron, seçmenlerin bastırılmasıyla mücadele etmek için kısa süre önce "Bir Oydan Daha Fazlası" hareketini başlatmıştı.



