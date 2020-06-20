Abdoulay Diaby: "Sergen Hoca hücum istiyor"

Beşiktaşlı futbolcu Abdoulay Diaby, Yukatel Denizlispor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Abdoulay Diaby: 'Sergen Hoca hücum istiyor'
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20 Haziran 2020 23:16
Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendiği maçın ardından siyah-beyazlıların son golünü atan Abdoulay Diaby açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Diaby "Takımda herkes iyi oynadı. Rakip kim olursa olsun deplasmanda 5 golle kazanmak her zaman iyidir ve sıra dışıdır." dedi.

Siyah-beyazlı takımın hücum oyuncusu "Sergen Hoca, ofansif oyuncuydu. Yaratıcı oyuncuları, hücumda katkı yapanları seven bir hoca. Bizden her zaman hücum etmemizi istiyor. Bizlere katkısı var." diyerek sözlerini noktaladı.



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