Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendiği maçın ardından siyah-beyazlıların son golünü atan Abdoulay Diaby açıklamalarda bulundu.



Galibiyeti değerlendiren Diaby "Takımda herkes iyi oynadı. Rakip kim olursa olsun deplasmanda 5 golle kazanmak her zaman iyidir ve sıra dışıdır." dedi.



Siyah-beyazlı takımın hücum oyuncusu "Sergen Hoca, ofansif oyuncuydu. Yaratıcı oyuncuları, hücumda katkı yapanları seven bir hoca. Bizden her zaman hücum etmemizi istiyor. Bizlere katkısı var." diyerek sözlerini noktaladı.