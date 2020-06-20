Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendiği maçın ardından siyah-beyazlıların son golünü atan Abdoulay Diaby açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti değerlendiren Diaby "Takımda herkes iyi oynadı. Rakip kim olursa olsun deplasmanda 5 golle kazanmak her zaman iyidir ve sıra dışıdır." dedi.
Siyah-beyazlı takımın hücum oyuncusu "Sergen Hoca, ofansif oyuncuydu. Yaratıcı oyuncuları, hücumda katkı yapanları seven bir hoca. Bizden her zaman hücum etmemizi istiyor. Bizlere katkısı var." diyerek sözlerini noktaladı.
Galibiyeti değerlendiren Diaby "Takımda herkes iyi oynadı. Rakip kim olursa olsun deplasmanda 5 golle kazanmak her zaman iyidir ve sıra dışıdır." dedi.
Siyah-beyazlı takımın hücum oyuncusu "Sergen Hoca, ofansif oyuncuydu. Yaratıcı oyuncuları, hücumda katkı yapanları seven bir hoca. Bizden her zaman hücum etmemizi istiyor. Bizlere katkısı var." diyerek sözlerini noktaladı.