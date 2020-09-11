Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Abdoulay Diaby, yeni takım bulamadı.



A Bola'da yer alan habere göre; Sporting Lizbon, oyuncusunu önce 4 milyon euro'ya satış listesine koydu ve hiç teklif gelmeyince bu rakamı 3 milyon euro'ya kadar düşürdü. Ancak, 1 milyon euro'luk indirime rağmen Diaby'e yine de herhangi bir kulüpten teklif gelmedi.



Abdoulay Diaby'e sadece satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Sporting Lizbon'un ise 4.5 milyon euro'ya aldığı Diaby'i bu kez elinden çıkarma amacı taşıdığı bilgisi verildi.



29 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Diaby'i 5 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralamış ancak bu opsiyonu kullanmamıştı.



Abdoulay Diaby, Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 1862 dakika süre almış ve 5 gol atıp 2 asist yaptı.



