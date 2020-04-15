Abdoulay Diaby kulüp arıyor!

Beşiktaş'ta gözden düşen ve gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Abdoulay Diaby kulüp arıyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abdoulay Diaby kulüp arıyor!
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15 Nisan 2020 11:32
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Abdoulay Diaby, geleceğiyle ilgili harekete geçti.

Siyah-beyazlıların, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Diaby'nin kendisine kulüp aradığı öğrenildi.

Kulübü Sporting Lizbon'un da Diaby'i yeni sezonda kadroda düşünmediği ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından 28 yaşındaki hücum oyuncusu, menajerine yeni kulüp araması için talimat verdi.



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