Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen, geleceğiyle ilgili harekete geçti.Siyah-beyazlıların, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Diaby'nin kendisine kulüp aradığı öğrenildi.Kulübü Sporting Lizbon'un da Diaby'i yeni sezonda kadroda düşünmediği ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından 28 yaşındaki hücum oyuncusu, menajerine yeni kulüp araması için talimat verdi.