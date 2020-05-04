Abdoulay Diaby için istenen bonservis bedeli şaşırttı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Abdoulay Diaby için yeni bir gelişme yaşandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abdoulay Diaby için istenen bonservis bedeli şaşırttı
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04 Mayıs 2020 11:28
Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği kiralık isimlerden Abdoulay Diaby'ye sürpriz bir talip çıktı.

Portekiz gazetesi Record'a göre Belçika ekibi Standard Liege, Beşiktaş'ta kiralık oynayan Diaby'yi gündeme aldı. Teknik direktör Preud'homme'un eski öğrencisi Diaby'yi kadrosunda görmek istediği ancak Sporting Lizbon'un 5 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

Diaby, Beşiktaş'taki performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Standard Liege'in Diaby için istenen rakamı fazla bulduğu ve bu transfer için pazarlık yapacağı öne sürüldü.

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