Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen, geleceğiyle ilgili harekete geçti.Siyah-beyazlıların, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Diaby'nin kendisine kulüp aradığı öğrenildi.Malili Diaby'nin Portekiz'de iki kulüple temas halinde olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.