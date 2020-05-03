Abdoulay Diaby haber bekliyor!

Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Abdoulay Diaby, yeni kulübü için çalışmalara başladı.

Haber; Takvim, Fotoï¿½raf; AA
Abdoulay Diaby haber bekliyor!
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03 Mayıs 2020 11:51
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Abdoulay Diaby, geleceğiyle ilgili harekete geçti.

Siyah-beyazlıların, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Diaby'nin kendisine kulüp aradığı öğrenildi.

Malili Diaby'nin Portekiz'de iki kulüple temas halinde olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.

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