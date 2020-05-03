Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Abdoulay Diaby, geleceğiyle ilgili harekete geçti.
Siyah-beyazlıların, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Diaby'nin kendisine kulüp aradığı öğrenildi.
Malili Diaby'nin Portekiz'de iki kulüple temas halinde olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Siyah-beyazlıların, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Diaby'nin kendisine kulüp aradığı öğrenildi.
Malili Diaby'nin Portekiz'de iki kulüple temas halinde olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın