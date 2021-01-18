Abdoulay Diaby Belçika'ya dönüyor

29 yaşındaki Abdoulay Diaby, Belçika Ligi'ne dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren oyuncu, bu sezon da Getafe'ye kiralandı.



La Liga ekibinde göze giremeyen Diaby, bu sezon sadece 3 maça çıkabildi.



ANDERLECHT'LE GÖRÜŞÜYOR



Abdoulay Diaby, Anderlecht'le görüşmelerini sürdürüyor. Bonservisi Sporting Lizbon'da olan oyuncu, Anderlecht'in forvet hattında alternatif sayısını artırması için düşünülüyor.



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta olan Diaby, çıktığı 31 Süper Lig maçında 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Diaby, daha önce Belçika'da Brugge ve Mouscron formalarını terletti.



