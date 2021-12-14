Abdi Serdar Üstünsalih: 'En büyük arzumuz şampiyonluk'

Türkiye'nin ev sahipliğinde çarşamba başlayacak FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türk voleybolu tarihi günlerinden birini yaşayacak.



Türkiye Voleybol Federasyonunun organizasyonuyla Ankara'da gerçekleştirilecek turnuvada VakıfBank ve Fenerbahçe Opet şampiyonluk için mücadele verecek.



Bu organizasyonda daha önce 3 kez şampiyon olan VakıfBank Kulübünün başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, voleybolunun önemli kupalarından birini bu sefer Türk seyircisi önünde kaldırmak istediklerini söyledi.



Üstünsalih, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Ankara'daki turnuvada şampiyonluk en büyük arzumuz. Sezona 5 kupa hedefiyle başladık ve birini aldık. 4 kupa sırada bekliyor ve bunlardan biri de Dünya Kulüpler Şampiyonası kupası. Bunu da alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.



VakıfBank olarak hedefe ulaşma yolunda çalıştıklarını kaydeden Üstünsalih, "Tabii bu çok meşakkatli bir yol. 1986 yılından bu yana gelen bir birikim. Altyapıya yatırım yapan kulübüz, çalışmalarımızı bir an aksatmadık. 3 dünya şampiyonluğu, 4 Avrupa şampiyonluğu olmak üzere 9 uluslararası kupa kazandık. Guiness Dünya Rekoru'na iki defa girdik. Bütün bu başarılar tesadüf değil." değerlendirmesinde bulundu.



Ankara'daki en büyük kozlarının seyircinin yanı sıra büyük bir tecrübeye sahip antrenörleri Giovanni Guidetti olacağını anlatan Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hocamızın bu turnuvalarda yıllardır tecrübesi var. Hakikaten duayen olmuş pozisyonda. Milli takımın da hocası. Guidetti bu kupada da bizim için itici güç olacaktır. Tecrübesini sahaya yansıttığı takdirde zor olan rakipler arasında sıyrılıp kupayı alacağımıza inanıyorum. Sadece Guidetti'ye değil, bütün ekibe güveniyoruz. Herkes bu kupaya motive olmuş durumda."



"İnşallah kupa Türkiye'de kalır"



Organizasyonda iki Türk takımın kürsüde olmasını arzuladıklarını belirten Üstünsalih, "Sonuç itibarıyla Türkiye kazanacak. VakıfBank ve Fenerbahçe olarak Türk sporu adına Ankara'da olacağız. Elbette ki Fenerbahçe'nin de kazanmasını arzu ediyoruz. VakıfBank'ın da kazanmasını istiyoruz. Fenerbahçe'yi de sonuna kadar destekleyeceğiz. Kupayı Türk takımlarından birinin alması gurur kaynağı olur. Kim alırsa alsın ama iyi olan alsın. Elbette turnuvanın favorisiyiz. İnşallah kupa Türkiye'de kalır ve iki kaptanımız Melis ile Eda'nın ellerinde yükselir." değerlendirmesinde bulundu.



VakıfBank'ın 73 maçlık yenilmezlik serisini İtalya'nın Imoco takımının kırdığının hatırlatılması üzerine Üstünsalih, "Zirvede tutunmak zor. Rekorlar da kırılmak için var. Ben kendilerine 'merak etmeyin biz rekoru geri alırız, tekrar kırarız' diye ifade ettim. Bizim için de hedef olur diye bekliyoruz. O hedefi tekrar yaparız, VakıfBank bunu yapacak güçte." diye konuştu.



Üstündağ: "Dünya birincisi ve ikincisinin Türkiye'den çıkacağını hayal ediyorum"



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Türk voleybolu adına önemli günler yaşayacaklarını vurgulayarak, "İki Türk takımıyla katılmak bir ilk. Bu organizasyonu kurumlar, kuruluşlar kulüpler değil federasyon yapıyor. Tüm paydaşlarımızla yapıyoruz. Birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. İsteğimiz kupa finalinin iki Türk takımı arasında oynanması. Dünya birincisi ve ikincisinin Türkiye'den çıkacağını hayal ediyorum." şeklinde konuştu.



VakıfBank ve Fenerbahçe Opet'in kürsüye çıkmak için önemli bir kapasiteye sahip olduğunu anlatan Üstündağ, şunları söyledi:



"İnşallah bunu sahaya yansıtacaklar. Voleybol taraftarlarının desteğiyle iki Türk takımını o zirvede göreceğiz. Biz birlikteliği, bütünlüğü geldiğimiz ilk günden beri sağladık. Göreve geldiğim ilk gün Fenerbahçe ile Galatasaray final oynadı. Fenerbahçe'nin şampiyon, Galatasaray'ın ikinci olduğu turnuvada seremoniden sonra her iki takım ve federasyon yöneticileri olarak beraber çektirdiğimiz resim o dönem yılın resmi oldu. Bu birlikteliğin başlangıcıydı, şu ana kadar bunu gerçekleştirdik."



Ankara'daki voleybolseverleri maçları izlemek için salona davet eden Üstündağ, "Voleybol ülkemize layık başarılar elde ediyor ve elde etmeye devam edecek. Şimdi de kulüpler düzeyinde dünya şampiyonasında bir ilki gerçekleştirecektir. İnşallah ülke olarak mutlu sona ulaşırız." diyerek sözlerini tamamladı.





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