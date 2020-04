Abdest nasıl alınır? Abdest alma kılavuzu

SNEİJDER'DEN GALATASARAY TRANSFER AÇIKLAMASI! FENERBAHÇE DE AYKUT KOCAMAN'DAN VALBUENA HAMLESİ! BEŞİKTAŞ'TA ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEPKİ! BURAYA TIKLA OKU

Abdest, namaz kılmak için gerekli olan temizliktir. Namazın dışındaki şartlardan hadesten taharet kapsamına girmektedir. Namaz kılmak, Kur'anı Kerim okumak, Til,vet secdesi yapmak, Cenaze namazı kılmak ve Kabe'yi tavaf etmek için abdest gereklidir.Abdest, almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.Abdest Elleri yıkama"Eûzübillahimine şşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.Abdest Ağza su vermeSağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.Abdest Buruna su vermeTekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.Abdest Yüzü yıkamaSonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.Abdest Sağ kolu yıkamaÖnce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.Abdest Sol kolu yıkamaSonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.Abdest Başı mesh etmekSağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.Abdest Kulakları mesh etmekHer iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.Abdest Boynu mesh etmekSonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.Abdest Ayakları yıkamaAyaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.* Kadınlar ve erkeklerin abdest alma şekilleri arasında herhangi bir fark yoktur."Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın" (Buh,rî/Vudû-3)"Namaz üç bölümdür; bir bölümü taharettir, bir bölümü rukudur, bir bölümü de secdedir. Artık onları hakkıyla eda edenin namazı da kabul edilir, diğer amelleri de kabul edilir. Namazı reddedilenin ise diğer amelleri de reddedilir".(Mecma'uz-zevaid,salat:203)"Müslüman veya mümin bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa, gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası– ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile ayaklarından çıkar. Neticede o mümin kul günahlardan temizlenmiş olur."(Müslim, Taharet 32)Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: "Resülullah aleyhissal,tu vesselam buyurdular ki: "Allah'ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemeyeyim mi?" "Evet ey Allah'ın Resülü, söyleyin!" dediler. Bunun üzerine saydı:"Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. (Bir namazdan sonra diğer) Namazı beklemek. İşte bu ribattır, işte bu ribattır. İşte bu ribattır." Müslim, Taharet 41, (251); Muvatta, Sefer 55, (1,161); Tirmizi, Taharet 39, (52); Nesai, Taharet 106.İbnu Ömer (r.a) anlatıyor: "Resûlullah aleyhissal,tu vessel,m buyurdular ki: "Kim abdestli olduğu halde abdest tazelerse, AIlah bu sebeple kendisine on (misli) sevab yazar." Tirmizi, Taharet 44, (59).Hazreti Osman (r.a) anlatıyor: "Resülullah aleyhissal,tu vessel,m buyurdular ki: "Kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar dökülür." Bir başka riv,yette şöyle gelmiştir: "Hazreti Osman (r.a) abdest aldı ve dedi ki:"Ben Resülullah aleyhissal,tu vessel,m'ın şu benim abdestim gibi abdest aldığını, sonra da şöyle söylediğini gördüm: "Kim bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları affedilir, namazı ve mescide kadar yürümesi de nafile (ibadet) olur.Abdullah İbnu Amr İbni'l-As (r.a) anlatıyor: "Resülullah aleyhissal,tu vessel,m'a bir bedevi gelerek, abdestten sordu. Resülullah ona uzuvların üçer kere yıkanmasını gösterdi. Sonra da: "Abdest işte böyle alınır! Kim buna bir ziyade de bulunursa, fena bir iş yapmış olur, haddi aşar ve zulüm eder" buyurdu." Ebu Davud, Tah,ret 51, (135); Nes,i, Taharet 105, (1, 88).Ebu Ümame (r.a) anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselam abdest aldı ve bunu, yüzünü üç, ellerini üç sefer yıkayarak, "Kulaklar baştandır " deyip başını da üç sefer mesh ederek yaptı." Hammad der ki: "Bu rivayette geçen "Kulaklar baştandır" ibaresi, Ebu Ümme'nin sözü mü yoksa Resülullah'ın sözü mü bilemiyorum." Tirmizi, Taharet 29, (37); Ebu Davud, Taharet 50, (134).Cabir (r.a.) anlatıyor: "Hazreti Ömer (r.a) bana şunu söyledi: "Bir adam Resülullah aleyhissal,tu vesselama gelmişti. Bunun abdest almış fakat ayaklarının üzerinde tırnak kadar bir yeri yıkamadan bırakmış olduğunu gördü. ResüluIlah aleyhissal,tu vesselam, adama derhal müdahale etti: "Git abdestini güzel kıl!" Adam gidip yeniden abdest aldı, sonra namazını kıldı." Müslim, Tah,ret 31, (243); Ebu D,vud, Tah,ret 67, (171).Süveyd İbnu Numan (r.a) anlatıyor: "Hayber Seferine Resulullah ile birlikte çıktık. Hayber yakınlarında olan Sahba'ya vardığımız zaman Resulullah aleyhissal,tu vesselam ikindi namazını kıldı. Namaz bitince yiyecek getirilmesini ferman buyurdu. Sadece kavut getirilmişti. Bunun su ile ıslatılmasını emir buyurdu. Resulullah (aleyhissal,tu vessel,m)da, biz de ondan yedik. Sonra akşam namazına kalktı. Ağzını mazmaza etti. Biz de ağızlarımızı mazmaza ettik. Fakat abdest almadı." Buhari, Vudü 51, 54, Cih,d 123, Megazi 35, 38, Et'ime 7, 9, 51; Muvatta, Tah,ret 20, (1, 26); Nes,i, Tah,ret 124, (1, 108, 109).Hazreti C,bir (r.a.) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissal,tu vessel,m) çıktı, beraberinde ben de vardım. Ens,rdan bir kadına uğradı. Kadın ona bir koyun kesti. Bir tabak taze hurma getirdi, ondan yeyip sonra öğle için abdest aldı ve namaz kıldı. Sonra (namazdan) ayrıldı. Kadın ona koyundah arta kalan bir şeyler getirdi. Resulullah (aleyhissal,tu vesselam) onu da yiyerek ikindiyi kıldı, bu sırada abdest almadı." Muvatta, Tah,ret 25, (1, 27); Tirmizi, Tah,ret 59, (80); Ebu D,vud, Tah,ret 75, (191,192); Nes,i, Tah,ret 23, (1,108). Bu Tirmizi'nin lafzıdır.Amr İbnu Ümeyye ed-Damri (r.a.) anlatıyor: "Resulullahı gördüm, elindeki koyun budundan parça kesiyordu, ezan okundu. Hemen et dildiği bıçağı bırakıp namaza koştu, abdest almadı."