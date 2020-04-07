Abdest mi, aptest mi, apdest, aptes mi mi? TDK doğru yazımı

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Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK'nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de 'abdest'tir.Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma anlamındadır.Bu kelimenin abdest mi, apdest mi, apdes mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı abdest şeklinde olmalıdır."Öğle namazı için yeniden abdest almam lazım."