Abdelaziz Barrada, hayatını kaybetti

35 yaşındaki eski futbolcu Abdelaziz Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu.

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Abdelaziz Barrada, hayatını kaybetti
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24 Ekim 2024 22:51
Son güncelleme 24 Ekim 2024 22:53
35 yaşındaki eski futbolcu Abdelaziz Barrada, 35 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Foot Mercato'nun haberine göre; Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

ANTALYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Kariyerinde; Getafe, Al Jazira, Marsilya ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giyen Barrada, 2019/2020 sezonun ardından futboldan emekli olma kararı almıştı.

2018/2019 sezonunda Antalyaspor formasını sadece 9 maçta giyen Faslı orta saha çıktığı mücadelelerde 9 gollük performans sergiledi.

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