Abdelaziz Barrada, hayatını kaybetti

35 yaşındaki eski futbolcu Abdelaziz Barrada, 35 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Foot Mercato'nun haberine göre; Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
ANTALYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ
Kariyerinde; Getafe, Al Jazira, Marsilya ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giyen Barrada, 2019/2020 sezonun ardından futboldan emekli olma kararı almıştı.
2018/2019 sezonunda Antalyaspor formasını sadece 9 maçta giyen Faslı orta saha çıktığı mücadelelerde 9 gollük performans sergiledi.
Foot Mercato'nun haberine göre; Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
ANTALYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ
Kariyerinde; Getafe, Al Jazira, Marsilya ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giyen Barrada, 2019/2020 sezonun ardından futboldan emekli olma kararı almıştı.
2018/2019 sezonunda Antalyaspor formasını sadece 9 maçta giyen Faslı orta saha çıktığı mücadelelerde 9 gollük performans sergiledi.