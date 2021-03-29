ABD'den Sturridge'e teklif!

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Daniel Sturridge için ABD kulüpleri devreye girdi.



İngiliz basınının haberine göre; MLS takımlarından DC United ve Inter Miami, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki yıldız için menajeriyle görüştü.



Premier Lig ekiplerinden de teklif alan Sturridge'in şu an için kararsız olduğu ve kısa sürede bir tercih yapacağı belirtildi.



