İDDİALAR NEREDEN ÇIKTI?

ABD MLS takımlarından Portland Timbers'ın CEO'su Merritt Paulson, Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.Sosyal medyadan Falcao ile ilgili gelen bir soruya Merritt Paulson, "" açıklamasını yaptı.Şu anda ESPN için çalışan eski ABD'li futbolcu Hercules Gomez, Portland Timbers'ın CEO'su Merritt Paulson'a Galatasaray'ın ayrılık için her türlü kolaylığı göstereceği Falcao'nun transfer durumunu sordu. Milyoner işadamı ise ona göz emojisiyle yanıt verdi. Paylaşılan haberde Merritt Paulson'ın Falcao'yu ABD'de görmeyi hayal eden bir işadamı olduğuna vurgu yapıldı.