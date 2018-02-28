Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Yeşim Bostan ve Mete Gazoz'un 2018 Salon Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, "Yankton'daki madalyalar bizi Tokyo için umutlandırdı." dedi.Topaloğlu, ABD'nin Yankton kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin 2 gümüş madalya kazandığı 2018 Salon Dünya Şampiyonası'nı değerlendirdi.Şampiyonaya madalya şansı bulunan 4 sporcuyla katıldıklarını belirten Topaloğlu, "Makaralı yay kadınlar kategorisinde Yeşim Bostan, olimpik yay genç erkeklerde ise Mete Gazoz dünya ikincisi oldu. Gönül isterdi ki iki sporcumuz da altın madalya kazansın. Ancak dünya ikinciliği de çok önemli bir başarı." diye konuştu.Topaloğlu, milli okçu Mete Gazoz'un küçük bir farkla altın madalyayı kaçırdığına dikkati çekerek, "Beraberlik atışında Mete ve Ukraynalı Ivan Kozhokar 10 attı. Mete, milim farkıyla dünya şampiyonluğunu kaybetti." ifadelerini kullandı.Abdullah Topaloğlu, esas hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunun altını çizdi.Bütün hazırlıkları buna göre yaptıklarını dile getiren Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim için hazırlık anlamındaki yarışmalardan biriydi. Önemli olan 2020 Tokyo Olimpiyatları. Yankton'daki madalyalar bizi Tokyo için umutlandırdı. Öncelikli hedefimiz ise Hollanda'da düzenlenecek 2019 Dünya Şampiyonası. Çünkü burada Tokyo 2020'nin takım kotaları verilecek. Sporcularımız bu amaca uygun olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Antalya'da 1 Mart'ta milli takımlar seçme yarışmaları yapılacak ve olimpiyatların hazırlık kampı da düzenlenecek."Okçulukta salon sezonunun kapandığına işaret eden Topaloğlu, "Açık hava sezonu, 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacak Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması ile açılacak. Organizasyona 15 ülkeden sporcular katılacak." diye konuştu.Topaloğlu, Antalya'da 20-26 Mayıs tarihlerinde Dünya Kupası 2. ayak yarışmalarının da düzenleneceğini ifade etti.Şampiyonaya yaklaşık 60 ülkeden 500 civarında sporcunun katılacağının bilgisini veren Topaloğlu, Antalya'nın önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını kaydetti.Abdullah Topaloğlu, 2018 sezonunda milli sporcular için en önemli yarışmaları, Dünya Kupası ayaklarının oluşturacağını vurguladı.Topaloğlu, sezona ilişkin, "Dünya Kupası, bizim için en önemli yarışmalar olacak. Avrupa şampiyonaları da var. Hazırlıklarımızı bu şampiyonalarda görmüş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.