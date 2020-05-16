ABD'de Mayıs sonu beklenen rapor: 100 bin ölüm

Kovid-19

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CDC'nin ülkedeki Kovid-19 salgınının takibi ve gidişatı konusunda 12 modeli takip ettiğini belirtti.Beyaz Sarayile Mücadele Görev Gücü'nde de yer alan Redfield, "11 Mayıs itibarıyla tüm modellere göre, gelecek haftalarda ölümlerin artacağı ve toplam ölü sayısının 1 Haziran'a kadar 100 bini geçeceği tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.Beyaz Saray'ın da kaynak edindiği "HealthData" isimli sitenin projeksiyonlarına göre ise ülkede 4 Ağustos'a kadar 147 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesi bekleniyor.Kovid-19 salgınının "merkez üssü" ABD'de şimdiye kadar 1 milyon 459 binden fazla kişi virüse yakalandı, yaklaşık 87 bin kişi konoravirüs nedeniyle hayatını kaybetti.