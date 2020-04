ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 59'a yükseldi

ABD'de salgının merkezi New York

Toplam 49 bin 966 hasta iyileşti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a çıktı.Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 48 artarak 609 bin 685'e, can kaybı 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a ulaştı.ABD'yi 177 bin 633 vakayla İspanya, 162 bin 488 ile İtalya, 132 bin 210 ile Almanya takip ediyor.ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Almanya'nın toplamından çok fazla olması dikkati çekiyor.Eyaletlere bakıldığında salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 196 bin 146 olan vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 191 artışla 203 bin 337'ye çıktı.New York'u 68 bin 824 vakayla komşusu New Jersey, 28 bin 164 vakayla Massachusetts takip ediyor.Can kaybı bakımından da New York 10 bin 842 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 2 bin 805 ölümle New Jersey ve 1768 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.ABD'de 3 milyon 120 bin 381 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 5 bin 658 artışla 49 bin 966'ya ulaştı.Ülke genelinde 101 bin 613 kişinin de Kovid-19 nedeniyle hastanelerde tedavileri sürüyor.