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ABD'de koronavirüs sonrası ağır fatura: 12 milyar dolar

Koronavirüs salgınını şiddetli bir şekilde yaşayan ABD'de spor endüstrisindeki ekonomik zarar masaya yatırıldı. Tüm paydaşlarla beraber 12 milyar dolarlık bir kayıp olduğu aktarıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Koronavirüste vaka sayısının 1 milyonu aştığı ABD'de salgının spor ekonomisi üzerine etkileri ortaya çıktı. Washington Üniversitesi'nden spor programları direktörü Patrick Rishe, dev bir spor endüstrisine sahip ülkenin zararlarını masaya yatırdı.

ABD'deki spor endüstrisinde salgın nedeniyle 12 milyar dolarlık zarar yaşandığı ortaya çıktı. NBA, NCAA, NFL, MLB ve MLS gibi farklı branşlarda birçok önemli lig organizasyonuna sahip ülkede, profesyonel sporlardaki kayıp 5.5 milyar, kolej sporlarındaki 3.9 milyar ve spor turizmindeki 2.4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Tespit edilen rakamların içerisinde, mahrum kalınan seyircilerin harcamalarının payı 3.25 milyar dolar oldu. Televizyon yayın haklarında gerçekleşen zarar 2.3 milyar, stadyum harcamalarından eksilen ise 370 milyon dolar düzeyinde belirlendi.

NFL'in tamamen iptali durumunda, sadece televizyon gelirinden oluşacak mahrumiyetin 11.5 milyar, kolej futbolundaki televizyon gelirinin 4 milyar dolar olduğuna dikkat çekildi.

3 MİLYON KİŞİ ÇALIŞIYOR

ABD'de spora bağlı 524 iş kolunda 3 milyon kişi çalışıyor. Kondisyon hocalarından, güvenlik görevlilerine; saha görevlilerinden ponpon kızlara kadar uzanan çok geniş bir skalada istihdam ediliyor.

Antrenörlük ve scout işlerinde 279 bin kişi çalışırken, sadece bir NBA maçı için çalışan sayısı 1900 kişi. 52 bin 400 çalışanın yüzde 80'i olan ve güvenlik, yer gösterici, bilet satıcı gibi 42 bin kişi NBA tarafından finanse ediliyor.


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