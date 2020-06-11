ABD'de futbolcuların diz çökme yasağı kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılığa karşı tepki olarak diz çökülmesine getirilen yasak kaldırıldı.

Haber; AA
ABD'de futbolcuların diz çökme yasağı kaldırıldı
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11 Haziran 2020 14:43
ABD'de maçlar öncesi milli marş sırasında futbolcuların siyahilere yönelik ayrımcılığa tepki olarak diz çökmelerine getirilen yasak iptal edildi.

ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, oyuncuların milli marş çalınırken ayakta durmalarını zorunlu kılan kararın yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

2017 yılında alınan bu kararın "yanlış" olduğu kaydedilerek, diz çökme eyleminin, "ABD'deki polis vahşetine ve siyahiler üzerindeki sistematik baskıya" karşı bir protesto olduğu ifade edildi.



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