ABD, Somalili hakemin hayallerini bitirdi!
2026 FİFA Dünya Kupası'nda ilk Somalili hakem olarak görev yapmaya hazırlanan Omar Artan, vize kontrolleri sonrası ABD'ye alınmadı
Somali basınına göre 2026 FİFA Dünya Kupası'nda görev yapmaya hak kazanan Omar Artan'ın ,havalimanında yapılan kontroller sonrası ABD'ye girişine izin verilmedi.
Olayla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi, Omar Artan'ın yerine hangi hakemin kadroya dahil edileceği ise henüz belirlenmedi.
YENİ BAŞARI KAPIDAN DÖNDÜ
Artan, Mısır ekibi Pyramids FC'nin 2024-25 CAF Şampiyonlar Ligi'nde Güney Afrika'nın Mamelodi Sundowns takımını Kahire'de yendiği maçı yöneterek, kıta finalinde görev alan ilk Somalili hakem olma başarısını göstermişti.
Omar Artan, 2026 FİFA Dünya Kupasında hem kendi kariyeri adına hem de ülkesi adına tarihi bir başarıya imza atmak üzereydi ama Pazartesi itibariyle İstanbul'a geri döndü.
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|Paraguay
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|Türkiye
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|4
|ABD
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|Av.
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|Çek Cumhuriyeti
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|Meksika
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|4
|Güney Kore
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|Bosna Hersek
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|Kanada
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|3
|Katar
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|4
|İsviçre
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|Av.
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|1
|Brezilya
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|Haiti
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|3
|Fas
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|4
|İskoçya
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|Curacao
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|Ekvador
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|3
|Almanya
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|4
|Fildişi Sahili
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|1
|Japonya
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|2
|Hollanda
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|0
|0
|0
|0
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|0
|3
|İsveç
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|0
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|0
|0
|0
|4
|Tunus
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|0
|0
|0
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|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
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|0
|2
|Mısır
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|0
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|0
|3
|İran
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|0
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|0
|0
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|0
|4
|Yeni Zelanda
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|Takımlar
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|M
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|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
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|2
|Suudi Arabistan
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|3
|İspanya
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|0
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|0
|4
|Uruguay
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|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
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|2
|Irak
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|Norveç
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|4
|Senegal
|0
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
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|2
|Arjantin
|0
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|3
|Avusturya
|0
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|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
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|0
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|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|4
|Panama
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