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Turnuvaya SADECE KALDI!

ABD, Somalili hakemin hayallerini bitirdi!

2026 FİFA Dünya Kupası'nda ilk Somalili hakem olarak görev yapmaya hazırlanan Omar Artan, vize kontrolleri sonrası ABD'ye alınmadı

calendar 09 Haziran 2026 11:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
ABD, Somalili hakemin hayallerini bitirdi!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan Omar Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesinin ardından turnuvanın hakem kadrosundan çıkarıldı.

Somali basınına göre 2026 FİFA Dünya Kupası'nda görev yapmaya hak kazanan Omar Artan'ın ,havalimanında yapılan kontroller sonrası ABD'ye girişine izin verilmedi.

Olayla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi, Omar Artan'ın yerine hangi hakemin kadroya dahil edileceği ise henüz belirlenmedi.

YENİ BAŞARI KAPIDAN DÖNDÜ

Artan, Mısır ekibi Pyramids FC'nin 2024-25 CAF Şampiyonlar Ligi'nde Güney Afrika'nın Mamelodi Sundowns takımını Kahire'de yendiği maçı yöneterek, kıta finalinde görev alan ilk Somalili hakem olma başarısını göstermişti.

Omar Artan, 2026 FİFA Dünya Kupasında hem kendi kariyeri adına hem de ülkesi adına tarihi bir başarıya imza atmak üzereydi ama Pazartesi itibariyle İstanbul'a geri döndü.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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