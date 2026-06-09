ABD, Somalili hakemin hayallerini bitirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan Omar Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesinin ardından turnuvanın hakem kadrosundan çıkarıldı.



Somali basınına göre 2026 FİFA Dünya Kupası'nda görev yapmaya hak kazanan Omar Artan'ın ,havalimanında yapılan kontroller sonrası ABD'ye girişine izin verilmedi.



Olayla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi, Omar Artan'ın yerine hangi hakemin kadroya dahil edileceği ise henüz belirlenmedi.



YENİ BAŞARI KAPIDAN DÖNDÜ



Artan, Mısır ekibi Pyramids FC'nin 2024-25 CAF Şampiyonlar Ligi'nde Güney Afrika'nın Mamelodi Sundowns takımını Kahire'de yendiği maçı yöneterek, kıta finalinde görev alan ilk Somalili hakem olma başarısını göstermişti.



Omar Artan, 2026 FİFA Dünya Kupasında hem kendi kariyeri adına hem de ülkesi adına tarihi bir başarıya imza atmak üzereydi ama Pazartesi itibariyle İstanbul'a geri döndü.



