ABD, Sırbistan'ı yenerek finalde

ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Rakibini 25-19, 25-15 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden ABD, adını finale yazdırdı.

ABD, Sırbistan'ı yenerek finalde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın voleybolunda ilk finalist ABD oldu.

Ariake Arena'da oynanan yarı finalin ilk karşılaşmasında ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Rakibini 25-19, 25-15 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden ABD, adını finale yazdırdı.

ABD, bu akşam Brezilya ile Güney Kore arasında oynanacak maçın galibiyle 8 Ağustos Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'ndan çıkan ABD, dördüncü kez finalde mücadele edecek. ABD önceki 3 finalde rakiplerine mağlup olarak ikincilikte kalmıştı.

Rio 2016'nın finalist takımı Sırbistan ise 8 Ağustos'ta bronz madalya mücadelesine çıkacak.

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