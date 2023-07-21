Cade Cunningham, Jalen Williams, Chet Holmgren, Jalen Green ve Keegan Murray'nin, ABD Milli takımının Las Vegas'taki antrenman kampına katılacak oyuncular arasında yer aldıkları bildirildi.



A Takım FIBA Dünya Kupası'na hazırlanırken, mevzubahis oyuncuların Orlando Magic'ten Jamahl Mosley tarafından çalıştırılacak olan ABD Select Takımında oynayacakları belirtildi.



12 oyuncudan oluşacak olan fakat henüz resmi olarak duyurulmayan Select Takımı, A Takımla birlikte Filipinler'e seyahat ederek turnuvanın başlamasından önce bir sakatlık olması durumunda yedek olarak görev yapma hakkına sahip olacak.



