ABD Select takımına beş yeni oyuncu katıldı

Cade Cunningham, Jalen Williams, Chet Holmgren, Jalen Green ve Keegan Murray'nin, ABD Milli takımının Las Vegas'taki antrenman kampına katılacak oyuncular arasında yer aldıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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ABD Select takımına beş yeni oyuncu katıldı
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21 Temmuz 2023 11:28
Cade Cunningham, Jalen Williams, Chet Holmgren, Jalen Green ve Keegan Murray'nin, ABD Milli takımının Las Vegas'taki antrenman kampına katılacak oyuncular arasında yer aldıkları bildirildi.

A Takım FIBA Dünya Kupası'na hazırlanırken, mevzubahis oyuncuların Orlando Magic'ten Jamahl Mosley tarafından çalıştırılacak olan ABD Select Takımında oynayacakları belirtildi.

12 oyuncudan oluşacak olan fakat henüz resmi olarak duyurulmayan Select Takımı, A Takımla birlikte Filipinler'e seyahat ederek turnuvanın başlamasından önce bir sakatlık olması durumunda yedek olarak görev yapma hakkına sahip olacak.

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