Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı hız kesmeden devam ediyor. Kazanan aday, Ocak 2025'te göreve başlayarak Beyaz Saray'da dört yıl boyunca görev yapacak.

ABD seçim sonuçları 2024: Trump kazandı mı, kim kazandı?



ABD'de oy kullanma saatleri eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor. Indiana ve Kentucky'nin bazı bölgelerinde sandıklar yerel saatle 18.00'de kapanırken, Alaska'da sandıkların kapanışı yerel saatle 6 Kasım sabah 01.00 olacak. İlk sonuçlar ise seçim gecesi yapılan sandık çıkış anketleriyle birlikte açıklanmaya başlanacak. Birçok anket firması ve medya kuruluşu ise şimdiden seçim tahminlerini yayınlamış durumda.

Bazı eyaletlerde erken oylama süreci devam ederken, ulusal anket ortalamaları Harris ve Trump'ın yakın bir yarış içinde olduğunu gösteriyor. FiveThirtyEight analiz sitesine göre, Harris yüzde 48 ile Trump'ın 1,2 puan önünde bulunuyor. Newsweek, Trump'ın oy oranının yüzde 46,8 olduğunu bildirirken, ünlü istatistikçi Nate Silver'ın analiz firması Silver Bulletin, Harris'in oy oranını yüzde 48,5, Trump'ın ise yüzde 47,4 olarak tahmin ediyor. New York Times ve HarrisX/Forbes anketi de Harris'i az farkla önde gösteriyor.

Ek olarak, Economist/YouGov anketinde Harris yüzde 49, Trump ise yüzde 47 ile iki puanlık bir farkla yarışıyor. Çarşamba günü yayınlanan Reuters/Ipsos anketinde de Harris yüzde 44 ile Trump'ın bir puan önünde gösterildi. Öte yandan RealClearPolitics, Trump'ın yüzde 48,4 ile Harris'in önünde olduğunu belirtiyor. CNBC ve Wall Street Journal anketleri de Trump'ı Harris'in birkaç puan önünde gösteren araştırmalardan.

Bazı anketlerde Harris ve Trump'ın oy oranları eşit seyrediyor. Örneğin, Emerson College anketine göre iki aday da yüzde 49 oranında oy alıyor. CNN anketi de her iki adayı yüzde 47 oy oranıyla eşit gösterdi.

Bahis Sitelerinin Öngörüleri

Seçim tahminlerinde bahis sitelerinin rolü de büyük. Polymarket ve Sporting Index gibi platformlarda Trump'ın kazanma olasılığı yüzde 59'un üzerinde görünüyor. Kalshi'de ise Trump'ın kazanma şansı yüzde 64'ten yüzde 56'ya geriledi. Ancak bu siteler, 2016 seçimlerinde Trump'ın zaferini doğru tahmin edememişti.

ABD seçimlerinde sonucu belirleyebilecek kilit bölgeler arasında yer alan Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvanya ve Wisconsin gibi salıncak eyaletlerde yarış son derece çekişmeli geçiyor. Örneğin, FiveThirtyEight verilerine göre Arizona ve Georgia'da Trump az bir farkla önde, Michigan ve Wisconsin'de ise Harris önde görünüyor.