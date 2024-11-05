Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı hız kesmeden devam ediyor. Kazanan aday, Ocak 2025'te göreve başlayarak Beyaz Saray'da dört yıl boyunca görev yapacak.
ABD seçim sonuçları 2024: Trump kazandı mı, kim kazandı?
ABD'de oy kullanma saatleri eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor. Indiana ve Kentucky'nin bazı bölgelerinde sandıklar yerel saatle 18.00'de kapanırken, Alaska'da sandıkların kapanışı yerel saatle 6 Kasım sabah 01.00 olacak. İlk sonuçlar ise seçim gecesi yapılan sandık çıkış anketleriyle birlikte açıklanmaya başlanacak. Birçok anket firması ve medya kuruluşu ise şimdiden seçim tahminlerini yayınlamış durumda.
Anketlerde Harris Önde Görülüyor
Bazı eyaletlerde erken oylama süreci devam ederken, ulusal anket ortalamaları Harris ve Trump'ın yakın bir yarış içinde olduğunu gösteriyor. FiveThirtyEight analiz sitesine göre, Harris yüzde 48 ile Trump'ın 1,2 puan önünde bulunuyor. Newsweek, Trump'ın oy oranının yüzde 46,8 olduğunu bildirirken, ünlü istatistikçi Nate Silver'ın analiz firması Silver Bulletin, Harris'in oy oranını yüzde 48,5, Trump'ın ise yüzde 47,4 olarak tahmin ediyor. New York Times ve HarrisX/Forbes anketi de Harris'i az farkla önde gösteriyor.
Ek olarak, Economist/YouGov anketinde Harris yüzde 49, Trump ise yüzde 47 ile iki puanlık bir farkla yarışıyor. Çarşamba günü yayınlanan Reuters/Ipsos anketinde de Harris yüzde 44 ile Trump'ın bir puan önünde gösterildi. Öte yandan RealClearPolitics, Trump'ın yüzde 48,4 ile Harris'in önünde olduğunu belirtiyor. CNBC ve Wall Street Journal anketleri de Trump'ı Harris'in birkaç puan önünde gösteren araştırmalardan.
Eşit Gösteren Anketler
Bazı anketlerde Harris ve Trump'ın oy oranları eşit seyrediyor. Örneğin, Emerson College anketine göre iki aday da yüzde 49 oranında oy alıyor. CNN anketi de her iki adayı yüzde 47 oy oranıyla eşit gösterdi.
Bahis Sitelerinin Öngörüleri
Seçim tahminlerinde bahis sitelerinin rolü de büyük. Polymarket ve Sporting Index gibi platformlarda Trump'ın kazanma olasılığı yüzde 59'un üzerinde görünüyor. Kalshi'de ise Trump'ın kazanma şansı yüzde 64'ten yüzde 56'ya geriledi. Ancak bu siteler, 2016 seçimlerinde Trump'ın zaferini doğru tahmin edememişti.
Salıncak Eyaletlerdeki Durum
ABD seçimlerinde sonucu belirleyebilecek kilit bölgeler arasında yer alan Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvanya ve Wisconsin gibi salıncak eyaletlerde yarış son derece çekişmeli geçiyor. Örneğin, FiveThirtyEight verilerine göre Arizona ve Georgia'da Trump az bir farkla önde, Michigan ve Wisconsin'de ise Harris önde görünüyor.
Seçim Sistemi ve Seçiciler Kurulu'nun Rolü
ABD başkanlık seçiminde halkın doğrudan oyları başkan belirlemek için yeterli değil. Seçim, toplam 538 üyeli Seçiciler Kurulu'nun oylarıyla belirleniyor. 2016'da Trump, toplam oy sayısında Clinton'dan geride olsa da Seçiciler Kurulu'nda 304'e 227 üstünlük sağlayarak kazanmıştı.
2016 ve 2020 seçimlerinde anket sonuçları büyük oranda tartışmalıydı. Anket firmaları, özellikle Trump'ın kritik eyaletlerdeki desteğini düşük tahmin etmişti. Marquette Üniversitesi profesörü Charles Franklin, Trump destekçilerinin medya ve anketlere karşı güven eksikliğinin 2016 ve 2020'deki sapmalara yol açtığını belirtiyor.
Önceki seçimlerde yaşanan yanlış tahminler göz önünde bulundurulduğunda, bu seçimdeki anket sonuçlarının da ihtiyatla değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
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