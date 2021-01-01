ABD oyuncuları, Popovich'in Spurs hücumundan "memnun değiller"

ABD Milli takımı oyuncularının, başantrenör Gregg Popovich'in San Antonio Spurs hücumunu yürütmesinden "pek hoşlanmadıkları" iddia edildi.



ABD Takımı, Fransa'ya karşı oynadığı Tokyo Olimpiyatları açılış maçını kaybetmişti ve eleştiri oklarının bazıları, takımın başantrenörlüğünü üstlenen Spurs koçu Popovich'e yönelikti.



The Athletic'ten Joe Vardon'a göre, ABD Takımı oyuncuları bu sonuçtan ve Fransa'ya karşı gösterdikleri performanstan dolayı hüsrana uğradılar ve Popovich tarafından yönetilen hücumla ilgili memnuniyetsizliklerini ifade ettiler:



"Açık konuşmak gerekirse, Popovich bu takımdaki galibiyet - mağlubiyet oranından hiç memnun değil. Bu durumu pek arkasında bırakamıyor ve kaybetmekten de nefret ediyor. Oyuncular da hayal kırıklığına uğramış durumdalar ve soyunma odasına dönerken 'San Antonio hücumunu yürütme' konusunda homurdandıkları söyleniyor.



Pop, ABD Takımı'nın antrenman kampının kısaltılmış olmasından ötürü, hücumun sabit setler yerine 'kavramlar' üzerine yoğunlaşacağını söylemişti."



ABD ekibinin mağlubiyeti, özellikle Olimpiyatlar öncesi hazırlık maçlarının ikisini kaybetmeleri sonrası sürpriz olmamıştı. Takımın Fransız ekibine 83-76 yenildiği maçta, oyuncularının FIBA kurallarından pek haberdar olmadıkları ve hazırlık süresinin kısa olması nedeniyle kimya eksiklikleri göze çarpmıştı.



