ABD Milli takımı, Avustralya'ya 91-83 düştü!

ABD Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Avustralya'ya karşı oynadığı hazırlık maçını 91-83 kaybetti.



ABD ekibi, 2019 Dünya Kupası'na kadar uzanan son beş maçının dördünü kaybetmiş oldu.



Koç Gregg Popovich, sonuçlardan çok süreci vurgulayan duruşunu sürdürerek, şunları söyledi:



"Bu gece daha iyi olduğumuzu düşündüm. Birlikte geçen kısa bir süreden sonra, halledilmesi gereken çok şey var."



Damian Lillard, 22 sayıyla ABD ekibinin en skorer oyuncusuydu.



Avustralya için 17 sayı kaydetmiş olan Utah Jazz forveti Joe Ingles ise, şu açıklamaları yaptı:



"Bu maça kazanma umuduyla girmiştik. Onlara saygısızlık olmasın, harika bir takım. Tabii ki kadrolarındaki adamları ve Pop'ı orada görmek her zaman güzel, ama biz maçı kazanmayı bekliyorduk ve kazandık da."



