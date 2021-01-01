Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

ABD Milli takımı, Avustralya'ya 91-83 düştü!

ABD Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Avustralya'ya karşı oynadığı hazırlık maçını 91-83 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ABD Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Avustralya'ya karşı oynadığı hazırlık maçını 91-83 kaybetti.

ABD ekibi, 2019 Dünya Kupası'na kadar uzanan son beş maçının dördünü kaybetmiş oldu.

Koç Gregg Popovich, sonuçlardan çok süreci vurgulayan duruşunu sürdürerek, şunları söyledi:

"Bu gece daha iyi olduğumuzu düşündüm. Birlikte geçen kısa bir süreden sonra, halledilmesi gereken çok şey var."

Damian Lillard, 22 sayıyla ABD ekibinin en skorer oyuncusuydu.

Avustralya için 17 sayı kaydetmiş olan Utah Jazz forveti Joe Ingles ise, şu açıklamaları yaptı:

"Bu maça kazanma umuduyla girmiştik. Onlara saygısızlık olmasın, harika bir takım. Tabii ki kadrolarındaki adamları ve Pop'ı orada görmek her zaman güzel, ama biz maçı kazanmayı bekliyorduk ve kazandık da."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal