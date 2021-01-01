ABD Milli takımı Arjantin'i yenerek, kötü enerjiyi dağıttı

ABD Milli Takımı, Arjantin'e karşı Las Vegas'ta oynadığı hazırlık maçını 108-80 kazanarak, üst üste aldığı mağlubiyetlerden oluşan kötü enerjiyi dağıttı.



Kevin Durant ve Bradley Beal'ın 17'şer sayıyla liderliği üstlendikleri ABD ekibi, NBA oyuncularının ülkelerini uluslararası sahnede temsil edebildikleri dönemdeki ilk üç maçlık mağlubiyet serisini önlemek için, Las Vegas'ta işleri başından sıkı tuttu.



ABD ekibi için ayrıca Zach LaVine 15 sayı, Damian Lillard 13 sayı ve Bam Adebayo ise 12 sayı, 5 asist ve 5 ribaund ile maçı tamamladılar.



Amerikalılar, 2004 Atina Olimpiyatları'ndaki yenilgiden bu yana arka arkaya 10. kez mağlup ettikleri Arjantin'e karşı %51 şut isabeti bularak ilk çeyreği 33 sayıyla kapattıktan sonra, maçın kontrolünü ele geçirmiş oldular.



Beşinci kez olimpiyatlarda forma giyecek olan Luis Scola, Arjantin formasıyla 19 dakikada 16 sayı kaydederken, Nicolas Laprovittola 13 sayı, Facundo Campazzo 12 sayı ve Gabriel Deck ise 10 sayı kaydetti.



ABD, Olimpiyat takımının sadece sekiz üyesiyle oynadı. Jayson Tatum, sağ diz ağrısı ile kenarda tutuldu ve günlük değerlendirmeye alındı. Ekip ayrıca NBA Finalleri nedeniyle en azından bu hafta sonuna kadar Khris Middleton, Jrue Holiday ve Devin Booker'dan da yoksun kalacak.



