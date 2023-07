ABD Milli takımı, FIBA Dünya Kupası öncesinde 2023 Aday Kadrosunu duyurdu.



ABD takımı genel menajeri Grant Hill, bu duyuruyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"ABD aday erkekler kadromuzun, A takımını 2023 Erkekler FIBA Dünya Kupası'na hazırlamada harika bir iş çıkaracağına inanıyoruz. Genç NBA oyuncularımız ve Dünya Kupası'na katılmamıza yardımcı olanlardan oluşan iyi bir kadroya sahibiz. Bu oyuncuların tümü, önümüzdeki yıllarda milli takım çekirdeğini geliştirmeye devam ettiğimiz süreçte Manila'daki başarımızda büyük rol oynayacak."



Aday kadrodaki isimler şu şekilde:



Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Jalen Duren (Detroit Pistons)

Langston Galloway (Serbest oyuncu)

Jalen Green (Houston Rockets)

Quentin Grimes (New York Knicks)

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

John Jenkins (G League Ignite)

Herb Jones (New Orleans Pelicans)

Eric Mika (G League Ignite)

Trey Murphy (New Orleans Pelicans)

Keegan Murray (Sacramento Kings)

Payton Pritchard (Boston Celtics)

Naz Reid (Minnesota Timberwolves)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)



Aday kadrosu, Filipinler, Japonya ve Endonezya'da düzenlenen FIBA Dünya Kupası'na hazırlık için 3-6 Ağustos tarihleri arasında A takımla antrenman yapacak.



ABD Milli takım aday kadrosundaki herhangi bir oyuncu, turnuva başlamadan önce ana kadrodan herhangi biri sakatlanırsa ABD Takımıyla Dünya Kupasına katılabilecek.



Purdue Üniversitesi başantrenörü Matt Painter ve Chicago Bulls'un eski koçu Jim Boylen'ın yardımcı koçlar olarak görev yaptığı ABD Milli takımında, Orlando Magic başantrenörü Jamahl Mosley aday kadronun koçluğunu yapacak.