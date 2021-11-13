ABD, Meksika'yı yendi ve lider oldu

Meksika'yı 2-0 yenen ABD, 7. karşılaşmalar sonrası final turu grubunun zirvesine yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ABD, Meksika'yı yendi ve lider oldu
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13 Kasım 2021 11:31
2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Elemeleri'nde 7. maçlar oynandı.

Tek grupta 8 takımın mücadele ettiği final turuna, 4 karşılaşmayla devam edildi.

Galatasaraylı DeAndre Yedlin'in forma giydiği ABD, Meksika'yı 2-0 yenerek 14 puana çıktı ve averajla zirveye yerleşti. Meksika 14, Kanada 13, Panama 11 puanla sıralandı.

Grupta ilk 3'e giren ekipler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Honduras-Panama: 2-3

Kanada-Kosta Rika: 1-0

El Salvador-Jamaika: 1-1

ABD-Meksika: 2-0


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