ABD'li yüzücü Kate Douglass'tan altın madalya!

ABD'li yüzücü Kate Douglass, yüzmede kadınlar 200 metre kurbağalama kategorisinde altın madalya kazandı.

ABD'li yüzücü Kate Douglass'tan altın madalya!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 200 metre kurbağalama kategorisinde finaller yapıldı.

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD'li yüzücü Kate Douglass, 2 dakika 19 saniye 24 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanan Güney Afrikalı yüzücü Tatjana Smith, 2 dakika 19 saniye 60 saliseyle gümüş madalya kazandı.

Hollandalı sporcu Tes Schouten ise 2 dakika 21 saniye 5 saliselik derecesiyle bronz kazandı.

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