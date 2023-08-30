ABD'li uzun forvet Galatasaray Çağdaş Faktoring'de!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Nalyssa Smith'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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ABD'li uzun forvet Galatasaray Çağdaş Faktoring'de!
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30 Ağustos 2023 16:31
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Nalyssa Smith'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Nalyssa Smith, geçen sene Indiana Fever formasıyla 13,5 sayı ve 7,9 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

 
 
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