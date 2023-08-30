ABD'li uzun forvet Galatasaray Çağdaş Faktoring'de!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Nalyssa Smith'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.
Nalyssa Smith, geçen sene Indiana Fever formasıyla 13,5 sayı ve 7,9 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.
Nalyssa Smith, geçen sene Indiana Fever formasıyla 13,5 sayı ve 7,9 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.