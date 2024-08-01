ABD'li Simone Biles'ten Paris'te altın madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik branşının kadınlar genel tasnif finalinde ABD'li Simone Biles, altın madalyanın sahibi oldu.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik kadınlar genel tasnif finalleri yapıldı.



Yer, asimetrik paralel, denge aleti ve atlama masasında serilerini sunan cimnastikçilerden ABD'li Simone Biles, 59.131 puanla altın madalya elde etti.



Brezilyalı Rebeca Andrade, 57.932 puanla gümüş ve ABD'li Lee Sunisa 56.465 puanla bronz madalya elde etti.







