ABD'li Lepchenko tenisten 4 yıl men edildi

ABD'li kadın tenisçi Varvara Lepchenko'ya, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
ABD'li Lepchenko tenisten 4 yıl men edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2022 14:20
Kariyerinde dünya 19'unculuğuna kadar yükselen ABD'li kadın tenisçi Varvara Lepchenko'ya, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi.

Uluslararası Tenis Federasyonu'ndan (ITF) yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz 2021'de alınan idrar numunesinde yasaklı maddeye rastlanması sonrası yarışmalardan geçici olarak men edilen Lepchenko, 19 Ağustos 2021 tarihinden itibaren 4 yıl tenis faaliyetlerine katılamayacak.

Kadınlar dünya sıralamasının 128. basamağında yer alan 35 yaşındaki tenisçinin, WTA düzeyinde bir, ITF turnuvalarında ise 13 tekler şampiyonluğu bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.