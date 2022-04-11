ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nı Reilly Opelka kazandı

ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nda, ABD'li tenisçi Reilly Opelka şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nı Reilly Opelka kazandı
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11 Nisan 2022 14:44
ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nda, ABD'li tenisçi Reilly Opelka kupanın sahibi oldu.

Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvasının tek erkekler finalinde, vatandaşı John Isner'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Opelka, şampiyonluğa ulaştı.

2015 Wimbledon'da gençler kategorisinde kupası bulunan 24 yaşındaki Opelka, ATP organizasyonlarında çıktığı 6 finalin 4'ünden zaferle ayrıldı.

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