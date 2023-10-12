ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül 2023 ABD enflasyon beklentisi tahmini ne kadar?

İlgili Son Öncesi Birim Referans Enflasyon oranı 3.70 3.20 yüzde Ağustos 2023 Enflasyon Oranı Aylık 0.60 0.20 yüzde Ağustos 2023 Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE 307.03 305.69 puan Ağustos 2023 Çekirdek Enflasyon Oranı 4.30 4.70 yüzde Ağustos 2023 Çekirdek Tüketici Fiyatları 309.66 308.80 puan Ağustos 2023 Üretici Fiyatları Değişimi 2.20 2.00 yüzde Eylül 2023 İhracat Fiyatları 149.60 147.70 puan Ağustos 2023 İthalat Fiyatları 140.30 139.60 puan Ağustos 2023 Gıda Enflasyonu 4.30 4.90 yüzde Ağustos 2023 TÜFE mevsimsellikten arındırılmış 306.27 304.35 yüzde Ağustos 2023 Enerji Enflasyonu -3.62 -12.47 Yüzde Ağustos 2023 Hizmet Enflasyonu 5.40 5.70 Yüzde Ağustos 2023 Kira Enflasyonu 7.27 7.69 yüzde Ağustos 2023 Enflasyon Beklentileri 3.70 3.60 yüzde Eylül 2023 PCE Fiyat Endeksi 120.95 120.48 puan Ağustos 2023 TÜFE Kırpılmış-Ortalama 4.47 4.79 yüzde Ağustos 2023 TÜFE Medyanı 5.72 6.09 yüzde Ağustos 2023

ABD enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD ekonomisinin gidişatı hakkında bilgi verecek olan Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte piyasalarda hareketlenecek. Yatırımcılar, analistlerin eylül ayı ABD enflasyon beklentisini araştırıyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Buna göre; ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4'le beklentilerin üzerinde arttı. Beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Yıllık TÜFE yüzde 3,7 arttıDolar, Fed'in son toplantı tutanaklarının açıklanmasının politika yapıcıların temkinli bir duruş sergilediğini göstermesinden bir gün sonra, Fed'in bir sonraki politika adımlarını şekillendirmeye yardımcı olacak ABD enflasyon verileri öncesinde Perşembe günü iki haftanın en düşük seviyesine yakın bir seviyede seyrediyor.ABD para biriminin altı rakibe karşı ölçümünü yapan döviz kuru, gün içinde genel olarak yatay seyrederek 105,63 seviyesinde yer aldı ancak 25 Eylül'den bu yana en düşük seviye olan 105,53'ten çok da uzak değil.Avro ve yen, Avrupa ortak para birimi için 1,0619 dolar ve yen için dolar başına 149,06 ile dolar karşısında sabit kaldı; büyük hareketler yaklaşan enflasyon rakamları tarafından sınırlandırıldı.Geçen ay enflasyonun yavaşladığını göstermesi beklenenCommonwealth Bank of Australia'dan döviz stratejisti Carol Kong'a göre enflasyona yönelik aşağı yönlü bir sürpriz, Fed'in sıkılaştırma döngüsünü bitirdiği iddiasını muhtemelen destekleyecek ve bu da ABD Hazine tahvili getirilerini ve doları aşağı çekecek.CME FedWatch aracına göre, vadeli işlem piyasaları Fed'in Aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık bir artış ihtimalini %26 olarak fiyatlarken, merkez bankasının Kasım ayındaki bir sonraki toplantısında 25 baz puanlık bir artış ihtimalini yalnızca %9 olarak fiyatlıyor.Doların son zamanlardaki zayıflığı, Fed'in gelecekteki faiz artırımlarına ilişkin daha yumuşak duruşunun etkisiyle tahvil fiyatlarının artmasıyla birlikte Hazine getirilerindeki düşüşten kaynaklandı. Tahvil getirileri fiyatlarının tersi yönünde hareket ediyor.Geçen hafta 4.887 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ancak bu hafta yaklaşık 20 baz puan düşüş yaşadı.Perşembe günü döviz yatırımcılarının ilgisini çeken bir başka gelişme de, ekonominin Temmuz'daki sert düşüşün ardından Ağustos'ta kısmen toparlandığını gösteren zayıf İngiliz büyüme rakamlarıydı.Beklenenden daha iyi gelen ekonomik veriler ve İngiltere Merkez Bankası'nın çoğu emsalinden daha uzun süre faiz artırımına gideceği beklentilerini artıran yapışkan enflasyon sayesinde sterlin, bu yılın ilk yarısında en iyi performans gösteren G10 para birimi oldu.Daha sonra bu faktörlerin tersine dönmesiyle Eylül ayında yılın en kötü ayını yaşadı ve bu ay sabit kaldı.Monex Europe döviz piyasası analisti Nick Rees,dedi.Perşembe günkü TÜFE açıklaması, Çarşamba günkü ABD üretici fiyatlarına ilişkin karışık raporun ve Fed'in Eylül ayı toplantısının tutanaklarının ardından geldi.Tutanaklarda, Fed yetkililerinin ekonomi, petrol fiyatları ve finansal piyasalardaki belirsizliklerin "uygun olabilecek ilave politika sıkılaştırmasının kapsamının belirlenmesinde dikkatli ilerleme durumunu" desteklediğine işaret ettiği belirtildi.İsviçre frangı, 0,90155 seviyesinde hafif bir yükselişle, Temmuz 2020'den bu yana en uzun galibiyet serisini gerçekleştirerek art arda yedinci gün yükselişine hazırlanıyor.