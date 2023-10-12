ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül 2023 ABD enflasyon beklentisi tahmini ne kadar?

ABD enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD ekonomisinin gidişatı hakkında bilgi verecek olan Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte piyasalarda hareketlenecek. Yatırımcılar, analistlerin eylül ayı ABD enflasyon beklentisini araştırıyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belli oldu.
Buna göre; ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4'le beklentilerin üzerinde arttı. Beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Yıllık TÜFE yüzde 3,7 arttı
ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ
|İlgili
| Son
| Öncesi
| Birim
| Referans
| Enflasyon oranı
|3.70
|3.20
| yüzde
|Ağustos 2023
| Enflasyon Oranı Aylık
|0.60
|0.20
| yüzde
|Ağustos 2023
| Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE
|307.03
|305.69
| puan
|Ağustos 2023
| Çekirdek Enflasyon Oranı
|4.30
|4.70
| yüzde
|Ağustos 2023
| Çekirdek Tüketici Fiyatları
|309.66
|308.80
| puan
|Ağustos 2023
| Üretici Fiyatları Değişimi
|2.20
|2.00
| yüzde
|Eylül 2023
| İhracat Fiyatları
|149.60
|147.70
| puan
|Ağustos 2023
| İthalat Fiyatları
|140.30
|139.60
| puan
|Ağustos 2023
| Gıda Enflasyonu
|4.30
|4.90
| yüzde
|Ağustos 2023
| TÜFE mevsimsellikten arındırılmış
|306.27
|304.35
| yüzde
|Ağustos 2023
| Enerji Enflasyonu
|-3.62
|-12.47
| Yüzde
|Ağustos 2023
| Hizmet Enflasyonu
|5.40
|5.70
| Yüzde
|Ağustos 2023
| Kira Enflasyonu
|7.27
|7.69
| yüzde
|Ağustos 2023
| Enflasyon Beklentileri
|3.70
|3.60
| yüzde
|Eylül 2023
| PCE Fiyat Endeksi
|120.95
|120.48
| puan
|Ağustos 2023
| TÜFE Kırpılmış-Ortalama
|4.47
|4.79
| yüzde
|Ağustos 2023
| TÜFE Medyanı
|5.72
|6.09
| yüzde
|Ağustos 2023
Dolar, Fed'in son toplantı tutanaklarının açıklanmasının politika yapıcıların temkinli bir duruş sergilediğini göstermesinden bir gün sonra, Fed'in bir sonraki politika adımlarını şekillendirmeye yardımcı olacak ABD enflasyon verileri öncesinde Perşembe günü iki haftanın en düşük seviyesine yakın bir seviyede seyrediyor.
ABD para biriminin altı rakibe karşı ölçümünü yapan döviz kuru, gün içinde genel olarak yatay seyrederek 105,63 seviyesinde yer aldı ancak 25 Eylül'den bu yana en düşük seviye olan 105,53'ten çok da uzak değil.
Avro ve yen, Avrupa ortak para birimi için 1,0619 dolar ve yen için dolar başına 149,06 ile dolar karşısında sabit kaldı; büyük hareketler yaklaşan enflasyon rakamları tarafından sınırlandırıldı.
Geçen ay enflasyonun yavaşladığını göstermesi beklenen Eylül ayı ABD tüketici fiyat endeksi verileri TSİ 12.30'da yayınlanacak.
Commonwealth Bank of Australia'dan döviz stratejisti Carol Kong'a göre enflasyona yönelik aşağı yönlü bir sürpriz, Fed'in sıkılaştırma döngüsünü bitirdiği iddiasını muhtemelen destekleyecek ve bu da ABD Hazine tahvili getirilerini ve doları aşağı çekecek. "Diğer taraftan, yukarı yönlü bir sürpriz muhtemelen piyasaları, (faiz belirleme) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin öngörülen 25 baz puanlık artışını takip etme şansını daha yüksek bir şekilde yeniden fiyatlamaya teşvik edecek."
CME FedWatch aracına göre, vadeli işlem piyasaları Fed'in Aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık bir artış ihtimalini %26 olarak fiyatlarken, merkez bankasının Kasım ayındaki bir sonraki toplantısında 25 baz puanlık bir artış ihtimalini yalnızca %9 olarak fiyatlıyor.
Doların son zamanlardaki zayıflığı, Fed'in gelecekteki faiz artırımlarına ilişkin daha yumuşak duruşunun etkisiyle tahvil fiyatlarının artmasıyla birlikte Hazine getirilerindeki düşüşten kaynaklandı. Tahvil getirileri fiyatlarının tersi yönünde hareket ediyor. 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi bir miktar düşüşle %4,575'e geriledi.
Geçen hafta 4.887 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ancak bu hafta yaklaşık 20 baz puan düşüş yaşadı.
Perşembe günü döviz yatırımcılarının ilgisini çeken bir başka gelişme de, ekonominin Temmuz'daki sert düşüşün ardından Ağustos'ta kısmen toparlandığını gösteren zayıf İngiliz büyüme rakamlarıydı. Sterlin başlangıçta tepki vermedi ancak en son %0,16 düşüşle 1,2295 dolardan işlem gördü.
Beklenenden daha iyi gelen ekonomik veriler ve İngiltere Merkez Bankası'nın çoğu emsalinden daha uzun süre faiz artırımına gideceği beklentilerini artıran yapışkan enflasyon sayesinde sterlin, bu yılın ilk yarısında en iyi performans gösteren G10 para birimi oldu.
Daha sonra bu faktörlerin tersine dönmesiyle Eylül ayında yılın en kötü ayını yaşadı ve bu ay sabit kaldı.
Monex Europe döviz piyasası analisti Nick Rees, "Büyümede bir toparlanma olmazsa enflasyon muhtemelen BoE'nin hedefine doğru soğumaya devam edecek ve mevcut ekonomik zayıflık göz önüne alındığında bu yılki nihai faiz artırımı riskli görünüyor"
dedi. "FX piyasaları da benzer bir görünümde görünüyor."
Perşembe günkü TÜFE açıklaması, Çarşamba günkü ABD üretici fiyatlarına ilişkin karışık raporun ve Fed'in Eylül ayı toplantısının tutanaklarının ardından geldi.
Tutanaklarda, Fed yetkililerinin ekonomi, petrol fiyatları ve finansal piyasalardaki belirsizliklerin "uygun olabilecek ilave politika sıkılaştırmasının kapsamının belirlenmesinde dikkatli ilerleme durumunu" desteklediğine işaret ettiği belirtildi.
İsviçre frangı, 0,90155 seviyesinde hafif bir yükselişle, Temmuz 2020'den bu yana en uzun galibiyet serisini gerçekleştirerek art arda yedinci gün yükselişine hazırlanıyor.