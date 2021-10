ABD doğumlu Türk öğrenci, her alandaki başarısıyla gençlere örnek oluyor

ABD'nin New Jersey eyaletinde doğan Türk öğrenci Enbiya Bolur, okuldaki başarısının yanı sıra futbol kariyeri ve kültürel faaliyetlerdeki çalışkanlığıyla yurt dışında yetişen Türk çocuklarına örnek oluyor.



Kafkaslardan Türkiye'ye, oradan da ABD'ye göç eden Hamza ve Nursel Bolur çiftinin iki çocuğundan biri olan Enbiya, 4 yaşında başladığı futboldaki başarısıyla adından söz ettiriyor ve parlak bir gelecek vadediyor.



Baba Hamza Bolur, 10 yıldır oğluna bazen koçluk bazen de takım arkadaşlığı yapıyor.



Bolur, New York'un Amerikan profesyonel ligindeki NYC-FC futbol kulübüne altyapı hizmeti veren World Class akademisine girmeyi başardı.



Amerikan Milli Futbol Takımı'nın takibinde



Enbiya'nın antrenörü Elburus Tanbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de futbol Avrupa ülkelerindeki seviyeyi henüz yakalamamış olsa da hızla gelişen bir spor dalı olduğunu belirtti.



Bolur'un 4 yaşından beri yanında yetiştiğini, ilk günlerden itibaren futboldaki yeteneklerini fark ettirdiğini aktaran Tanbi, "Enbiya enerjisi ve azmiyle, akademimizde ve kendi yaş grubunda ABD'de en iyi oyunculardan biri haline geldi. ABD Futbol Federasyonu kendisini buradaki eğitim merkezine davet etti. ABD Milli Futbol Takımı tarafından da takibe alındı. Onun milli takım için bu bölgedeki en iyi adaylardan biri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"Hedefim Türk Mili Takımı formasını terletmek"



Bolur da babasının memleketinin takımı Eskişehirspor'un Süper Lig'de top koşturduğu dönemde genç takımı için kendisine sunduğu teklifi reddetmek zorunda kaldığını belirterek, futbolun kendisi için bir "tutku" olduğunu, ABD'de başarılı bir Türk kökenli futbolcu olarak tanınmak istediğini söyledi.



Asıl hedefinin bir gün Türkiye'de A Milli Futbol Takımı'na girmek olduğunu anlatan Bolur, "İlerdeki hedefim Türk Milli Takımı'nın formasını terletmek ve o gururu yaşamak." diye konuştu.



Baba Bolur da oğlunun bu ideali için Türk vatandaşı olmak istediğini ve New Jersey Paterson doğumlu Enbiya'nın yakın zaman önce New York'taki Türk Başkonsolosluğuna yaptıkları başvuru sonucu Türk pasaportunu da aldığını kaydetti.



Haftada 3 gün oğlunu halı sahalara getirip götürdüğünü ve onun başarısı için her türlü imkanı sağlamaya çalıştığını anlatan Bolur, oğlunun Alman Stuttgart takımının altyapı seçmelerine çağrıldığını, birkaç ay sonra Almanya'ya gidip söz konusu takımın kampına katılacaklarını ifade etti.



Eğitim ve kültürel alanda da futboldaki kadar iddialı



ABD'deki Türk toplumunun birçoğu gibi emekçi bir ailenin ilk çocuğu olan Bolur, dersleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarılarıyla da örnek bir genç.



Maarif Vakfının ABD'deki eğitim kurumu Maarif USA'nın New Jersey'deki okulunda lise 1 öğrencisi olan Bolur, derslerindeki üstün başarısından dolayı her sene onur listesine girmeye hak kazanıyor.



Okulunun kültürel faaliyetlerinde de kendini ispat eden Bolur, üyesi olduğu Karaçay Türklerinin folklorik ürünü Kafkas halk dansları alanında da profesyonel olarak yıl içinde birçok gösteride yer alıyor.



Bolur'un bir maçta attığı gol sonrası sevincini Kafkas dansı figürleriyle sergilemesi sosyal medyada aşırı ilgi görünce bir İspanyol televizyon kanalına da haber olmuş.



Çalışkanlığı ve çok yönlülüğüyle Türk çocuklarına örnek oluyor



Bolur, Paterson kentinde babasının başkanlığını yaptığı Karaçay toplumuna hizmet eden cami derneğinde de manevi hizmetlere yardım ediyor.



Paterson Ulu Cami'de hafta sonları dini eğitimine de devam eden Bolur, genç yaşına rağmen zaman zaman müezzinlik yapıyor, hutbe okuyor, cuma namazı dahi kıldırıyor.



Yurt dışında yetişen birçok Türk gencinin aksine düzgün Türkçesi, sosyal etkinliklerdeki hitabet yeteneği ve düzgün kuran tilaveti başta olmak üzere milli ve manevi konulardaki hassasiyetiyle göz dolduran Enbiya, ABD'deki Türk çocukları için bir rol model olma yolunda ilerliyor.