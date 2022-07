ABD'den Milli Takım'a vize engeli! Skandal karar

ABD'nin Birmingham kentinde 8-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Oyunları gibi önemli bir organizasyona 9 milli karatecimiz kota almasına rağmen katılamayacak.



Milliyet'ten Erkan Ayraç'ın haberine göreİstanbul Amerikan Konsolosluğunun tarihi skandalının ardından birçok önemli başarıya imza atan sporcularımızın bütün emekleri heba oldu. Gelecek hafta başlayacak oyunlar için Karate Federasyonu, istenilen belgeleri hazırlayıp başvuru yapmasına rağmen tam bir yıl sonraya vize randevusu verildi.



TARİH ÖNE ÇEKİLMEDİ



Bu gelişmenin ardından federasyon yetkilileri pes etmedi. Ancak durumun aciliyeti ve önemi defalarca Amerikan makamlarına iletilmesine rağmen randevu tarihi değişmedi. Ardından bu durum Dışişleri Bakanlığı'na, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine ile Dünya Oyunları Organizasyon Komitesine bildirildi. Onlardan alınan yazılar olmasına rağmen Amerikan Konsolosluğu 'Vize randevu tarihini öne çekemeyeceklerini' içeren bir cevap alınanca her şey sonuçsuz kaldı.



'EMEKLERİ HEBA OLDU'



Karate Federasyonu Başkanı Aslan Adib Uğuz da konuyla alakalı Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu. 'Bu tavır, federasyona ya da sporculara değil devletimize yapıldı' diyen Uğuz, "Vize için özel bir şirket aracılığıyla istenen bütün evrakları, gerek harçları tam altı ay öncesinde tamamladık ve başvurumuzu yaptık. Buna rağmen tam bir sene sonrasına randevu verildi. Randevu tarihinde belki vize alabiliriz, fakat sporcularımız bu büyük organizasyona gidemeyecek" diye konuştu.



'9 SPORCUMUZ GİDECEKTİK'



Bunun davetin ötesinde kota alınarak yapılan bir organizasyon olduğuna vurgu yapan Uğuz, "En çok sporcu gönderen ülkelerin birisi olacaktık. Her şeye rağmen oyuncularımızın emekleri, aldığı dereceler hiçe sayıldı" diye konuştu. Gelecek oyunlara gidip gitmeyecekleri sorusuna ise Uğuz, "Önce takvimimize bakarız. O tarihte daha önemli bir organizasyon varsa tabii ki onu seçeriz. Önemli olan bu oyunlara gitmekti. Ancak sporcularımızın emekleri çalındı" cevabını verdi.



TARİH YAZMIŞLARDI



Aslında karate branşı son dönemde büyük bir patlama yapmıştı. Önce Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya alınarak kırılan rekor ve son olarak Cezayir'in ev sahipliğinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda sporcularımızın 5 kez kürsüye çıkması, Dünya Oyunları'ndaki yeni gelecek başarıların kanıtıydı.



Özellikle Cezayir'de altın madalya kazanan Eray Şamdan ve bronzu boynuna takan Meltem Hocaoğlu Akyol eğer vizelerini alabilselerdi, ABD'de de tatamiye moralli çıkacaklardı.



SPORCU DEĞİL, SIRADAN BİRİSİ



Aslında İstanbul Amerikan Konsolosluğunun uyguladığı bu prosedür her randevu talebinde bulunanla aynı. Türkiye'den herhangi bir kişi de aynı başvuruyu yapsa alacağı cevap aynı olacak, yani bir yıl sonrasına gün verilecek. Ancak bu başvuruyu yapanlar milli sporcuydu, aynı zamanda bakanlıktan, TMOK'tan, organizasyonları düzenleyen yetkililerden yazılar alınmasına rağmen hiçbir şey fayda etmedi, milli sporculara sıradan bir kişi öneminde davranıldı.



Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda dereceleri bulunan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu organizasyona kota alan sporcularımızdan biriydi.





