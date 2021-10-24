ABD'de pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 ABD GP'sine Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
ABD'de pole pozisyonu Verstappen'in
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2021 01:27
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. ayağı ABD Grand Prix'sine, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 32.910 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.209 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) ikinciliği, pisti liderden 0.224 saniye yavaş turlayan Sergio Perez (Red Bull-Honda) ise üçüncülüğü elde etti.

56 turluk yarış bugün TSİ 22.00'de başlayacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.