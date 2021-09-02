ABD'de favoriler sürprize izin vermedi

ABD Açık'ta 4. günde oynanan karşılaşmada seribaşları turlamayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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ABD'de favoriler sürprize izin vermedi
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02 Eylül 2021 23:51
Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Ashleigh Barty, Iga Swiatek ve Petra Kvitova, tek erkeklerde de Alexander Zverev üçüncü tura çıktı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının dördüncü gün sabah seansında, tek kadınlar dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, klasmanda 78. sırada yer alan Danimarkalı Clara Tauson ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 30 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Barty, üçüncü tura yükseldi.

7 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, geriye düştüğü maçta Fransız Fiona Ferro'yu 3-6, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yendi.

10 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, vatandaşı Kristyna Pliskova'yı 7-6 ve 6-2'lik setlerle, son olimpiyat şampiyonu ve 11 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic de İtalyan Martina Trevisan'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Zverev sadece 4 oyun verdi

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı ve son olimpiyat şampiyonu Alman Alexander Zverev, klasmanın 48 numarası İspanyol Albert Ramos-Vinolas'yı 6-1, 6-0 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Turnuvada geçen yıl final oynayan Zverev, üçüncü turda Jack Sock-Alexander Bublik maçının galibiyle karşılaşacak.

 


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