ABD cimnastiğindeki taciz skandalı

ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar davasında suçlu bulunan ABD Cimnastik Federasyonunun eski başkanı Steve Penny, tutuklandı.Tennessee eyaletinde görülen davaya, cinsel taciz nedeniyle 300 yıldan fazla hapis cezası alan Nassar'a ilişkin delilleri ortadan kaldırdığı iddiasıyla dahil edilen Penny'nin, tutuklanmasına karar verildi.Yaşanan skandal nedeniyle ABD Cimnastik Federasyonundaki başkanlık görevinden geçen yıl istifa etmek zorunda kalan Penny, suçlu bulunması halinde 2 ile 10 yıl arasında hapis ve 10 bin dolara kadar para cezası alacak.Doktor Nassar, 1998-2015 yıllarında tıbbi tedavi uyguladığı sırada 150'den fazla ufak yaştaki sporcuya cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle suçlu bulunmuş ve ayrı görülen davaların ardından 300 yıldan fazla hapis cezası almıştı.Penny ise federasyon merkezinde Nassar'a aleyhine kullanılabilecek dosyaları dava sırasında ortadan kaldırarak yargı sürecini engellemeye çalışmakla suçlanıyor.