ABD Açık'ta final heyecanı: Sabalenka - Gauff

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta final heyecanı başlıyor.



Turnuvanın ilk final mücadelesinde, tek kadınlarda ABD Açık sonrası güncellenecek dünya sıralamasında 1 numaraya yerleşmeyi garantileyen Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 6 numarası Coco Gauff karşılaşacak.



Bugün TSİ 23.00'te Arthur Ashe Stadı'nda başlayacak mücadelede, iki tenisçi de kariyerlerinin ikinci grand slam finallerine çıkacak.



25 yaşındaki Sabalenka, bu yıl çıktığı ilk finali kazanarak Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı. Serena Williams'ın ardından ABD Açık'ta finale kalan en genç tenisçi unvanının sahibi 19 yaşındaki Gauff ise 2022 Fransa Açık finalinde kaybetmesinin ardından ilk grand slam şampiyonluğuna evinde ulaşmaya çalışacak.



İki tenisçi, 6. kez birbiriyle karşılaşacak. Önceki maçların 3'ünü Gauff, 2'sini ise Sabalenka kazandı. Son olarak bu yıl Indian Wells turnuvasının çeyrek finalinde eşleşen ikili arasındaki mücadeleden, Sabalenka, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrıldı.



