ABD Açık'ta dev final; Iga Swiatek - Ons Jabeur

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık tek kadınlar finalinde, Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ile Tunuslu Ons Jabeur karşılaşacak.



Dünyanın bir numarası 21 yaşındaki Iga Swiatek, 6 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ABD Açık finaline yükseldi.



28 yaşındaki 5 numaralı seribaşı Jabeur ise Fransız Caroline Garcia'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.



Jabeur ile Swiatek arasında New York'ta oynanacak ABD Açık tek kadınlar finali, 10 Eylül Cumartesi günü yapılacak.





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