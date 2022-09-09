ABD Açık'ta dev final; Iga Swiatek - Ons Jabeur

Teniste sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık Kadınlar Finali'nde Iga Swiatek ile Ons Jabeur karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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ABD Açık'ta dev final; Iga Swiatek - Ons Jabeur
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09 Eylül 2022 12:00
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık tek kadınlar finalinde, Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ile Tunuslu Ons Jabeur karşılaşacak.

Dünyanın bir numarası 21 yaşındaki Iga Swiatek, 6 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ABD Açık finaline yükseldi.

28 yaşındaki 5 numaralı seribaşı Jabeur ise Fransız Caroline Garcia'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Jabeur ile Swiatek arasında New York'ta oynanacak ABD Açık tek kadınlar finali, 10 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

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