Abbullah Avcı'nın hücumdaki zor kararı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda adeta göz açtırmıyor. Tecrübeli teknik adam özellikle hücum bölgesinde hangi futbolcuları oynatacağı konusunda kararsızlık içerisinde.

Abone Ol
Abbullah Avcı'nın hücumdaki zor kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2020 11:47
Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte hücum hattında forma savaşı yaşanıyor. 

Deneyimli çalıştırıcının kafasında öndeki üçlüde Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür kanatlarda yer alıyor. Hücum hattının en ucunda ise Benik Afobe var. Ancak Avcı "Kimsenin yeri garanti değil" diyerek bu üçlüye mesaj da veriyor. Çünkü Fırtına'nın gol beklediği ayaklar Bilal Başacıkoğlu, Safa Kınalı, Fousseini Diabate, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban, Djaniny Semedo ve Stiven Plaza gibi isimler de Avcı'dan forma kapmanın peşinde. Başarılı çalıştırıcı bu rekabetin takıma olumlu yansıyacağını düşünüyor..



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için