Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte hücum hattında forma savaşı yaşanıyor.



Deneyimli çalıştırıcının kafasında öndeki üçlüde Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür kanatlarda yer alıyor. Hücum hattının en ucunda ise Benik Afobe var. Ancak Avcı "Kimsenin yeri garanti değil" diyerek bu üçlüye mesaj da veriyor. Çünkü Fırtına'nın gol beklediği ayaklar Bilal Başacıkoğlu, Safa Kınalı, Fousseini Diabate, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban, Djaniny Semedo ve Stiven Plaza gibi isimler de Avcı'dan forma kapmanın peşinde. Başarılı çalıştırıcı bu rekabetin takıma olumlu yansıyacağını düşünüyor..



