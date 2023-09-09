ABB Fomget'ten Şampiyonlar Ligi'nde farklı tarife

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 7. Grup ​​​​​​​üçüncülük maçında Kosova ekibi Hajvalia'ı 6-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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ABB Fomget'ten Şampiyonlar Ligi'nde farklı tarife
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09 Eylül 2023 15:53
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 7. Grup üçüncülük maçında Kosova ekibi Hajvalia'ı 6-0 yendi.

Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanan müsabakada ABB FOMGET, ilk yarıyı Violari ve Bulutovic'in penaltı golüyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Sabanagic, Birgül Sadıkoğlu ve Marcano'yla (2) da goller bulan başkent ekibi, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Grubunu 3. sırada tamamlayan ABB FOMGET, organizasyona veda etti.

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