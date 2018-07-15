Aatif'tan sürpriz transfer sözleri

'nin Faslı oyuncusu, İsviçre kampında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Aatif, hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili de kısa bir değerlendirme yaptı ve Fenerbahçe'de kalmak istediğini dile getirdi.'ın resmi teklif yaptıklarını söylediği Aatıf konuyla ilgiliifadelerini kullandı.Dünya Kupası finali hakkında da konuşan Faslı oyuncu ''Ben Fas orijinli bir Fransızım. Umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Umarım Framsa bugün formasına ikinci yıldızı takacak'' dedi.Aatif, forma rekabetiyle ilgili de ''Spekülasyonlar futbolun içinde var. Biz bunu bilmek ve buna göre davranmak zorundayız. Valbuena ile ben de gayet iyi anlaşıyoruz. İyi bir grubuz ama sonuçta teknik direktörümüzün karar vermesi gerekiyor. Bazen ben oynarım, bazen Valbuena oynar. Tabii taraftarlar konuşuyor. Konuşmaya da hakları vardır ama bizim aramızda bir sorun yok'' şeklinde konuştu.