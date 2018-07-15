  •  
    Transfer teklifleri gelen Fabri giderse yerine o...
  •  
    Beşiktaş'ta rota yeniden 150 milyonluk gelişme
  •  
    Cenk Tosun'dan itiraf; "Beşiktaş'ta kalsaydım.."
  •  
    Ankaragücü'ne yıldız!.. İşte "BİTEN" transferler
  •  
    Atletico istedi, Freiburg fiyatını belirledi! Teklif

Aatif'tan sürpriz transfer sözleri

Konyaspor'un transfer etmek istediği Aatif, düzenlediği basın toplantısında geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Aatif'tan sürpriz transfer sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2018 13:16
Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Aatif, İsviçre kampında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aatif, hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili de kısa bir değerlendirme yaptı ve Fenerbahçe'de kalmak istediğini dile getirdi.

Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın resmi teklif yaptıklarını söylediği Aatıf konuyla ilgili ''Ben Fenerbahçe'de olmaktan çok mutluyum. Gerek sportif direktörümüz, gerek hocamızla çok iyi bir iletişim içindeyim. Fenerbahçe'den ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Ben burada olduğum için çok gururluyum. İnşallah bu renkleri taşımaya, burada kalmaya devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası finali hakkında da konuşan Faslı oyuncu ''Ben Fas orijinli bir Fransızım. Umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Umarım Framsa bugün formasına ikinci yıldızı takacak'' dedi.

''VALBUENA İLE İYİ ANLAŞIYORUZ! KARAR HOCAMIZIN...''

Aatif, forma rekabetiyle ilgili de ''Spekülasyonlar futbolun içinde var. Biz bunu bilmek ve buna göre davranmak zorundayız. Valbuena ile ben de gayet iyi anlaşıyoruz. İyi bir grubuz ama sonuçta teknik direktörümüzün karar vermesi gerekiyor. Bazen ben oynarım, bazen Valbuena oynar. Tabii taraftarlar konuşuyor. Konuşmaya da hakları vardır ama bizim aramızda bir sorun yok'' şeklinde konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için