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Aatıf'tan Fenerbahçe'ye veda

Aatıf Chahechouhe, Fenerbahçe camiası ve taraftarlar için bir veda mesajı yayımladı.

Kaynak: AA
Aatıf'tan Fenerbahçe'ye veda
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17 Ocak 2019 23:56
Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralanması için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardığı Aatıf Chahechouhe, veda mesajı yayımladı.

Faslı futbolcu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Fenerbahçe camiasında bulunduğum süre içerisinde bana destek olan Fenerbahçe taraftarlarına, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür eder, onlara hayatlarında başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

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