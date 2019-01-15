Aatif: 'Sezon sonu karar vereceğim'

Faslı oyuncusu Aatif Chahechouhe'ya Ç.Rizespor'un ardından eski takımı Sivasspor da talip oldu.Sarı-lacivertli yönetim, iki teklife, "Bizim açımızdan sorun yok, oyuncuyu ikna edin" yanıtını verdi.Ancak Aatif'ın sezon sonuna kadar F.Bahçe'den ayrılmak istemediği öğrenildi.32 yaşındaki yıldız, "F.Bahçe'de yeniden A takıma alındım. Bu fırsatı kullanmak istiyorum. Hedefim F.Bahçe'de kalmak. Ayrılacaksam da bunun kararını sezon sonunda serbest oyuncu olarak vermek istiyorum" dediği bildirildi.