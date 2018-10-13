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Aatıf: "Dürüst bir insanım, içimde tutamazdım"

Faslı futbolcu Aatif'ın, Başkan Koç'un yüzüne "Bu takım geçen yıldan daha kalitesiz" demesi, takım arkadaşlarını şoke etti.

Kaynak: Vatan
Aatıf: 'Dürüst bir insanım, içimde tutamazdım'
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13 Ekim 2018 08:44
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılma operasyonunun yankıları devam ederken, o sancılı süreçte yaşananlar bir bir gün yüzüne çıkıyor. A Takım'dan gönderilen isimlerden biri olan Aatif Chahechouhe'nun, başkan Ali Koç'la yaşadığı diyaloglar da dudak uçuklatan cinstendi. Başkan, FB TV'deki gündem değerlendirmesinde bu konuşların bazılarına değinse de, soyunma odasındaki diyaloglar ortaya çıktı.

Kayserispor karşılaşması sonrası soyunma odasın inen Koç, futbolculara kötü gidişatın nedenlerini sorarken söz alan Aatif, "Ben neden olduğunu söyleyeyim. Biz geçen sezon kalitesiz bir takımdık. Bunu itiraf ediyorum. Ama bu kalitesiz takım son haftaya kadar şampiyonluğu kovaladı. Bu sezon ise buradaki arkadaşlardan özür dileyerek söylüyorum yine kalitesiz takımız" ifadelerini kullanmıştı.

Faslı oyuncunun bu sözleri ortamda soğuk rüzgarlar estirirken, başkanın odadan çıkmasıyla futbolcunun takım arkadaşları olayın şaşkınlığıyla "Ne yaptın sen Aatif? Madem bunları söyleyecektin, keşke birebir görüşmede dile getirseydin" dediler.

'İÇİMDE TUTAMAZDIM'

Kendisini savunmaya devam eden tecrübeli hücumcu ise "Ne olacak ki ben bunları herkesin içinde de söylerim, başkanla teke tek konuşmada da. Bundan sonra olacak her şeye de hazırım. Dürüst bir insanım. İçimde tutamazdım" sözleriyle yaptığının arkasında olduğunu dile getirdi.


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