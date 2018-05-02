Aatıf Chahechouhe'nun '8'de 8' kehaneti

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Valbuena'da formayı kaparak ilk 11'in değişmez ismi olan Aatıf'ın ''8'de 8'' iddiası tuttu.Fenerbahçe'nin Fas'lı futbolcusu Aatıf, yaptığı açıklamada, "dedi..31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 34 karşılaşmada 6 gol 1 asistlik performans ile oynadı.