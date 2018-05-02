Aatıf Chahechouhe'nun '8'de 8' kehaneti

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Valbuena'da formayı kaparak ilk 11'in değişmez ismi olan Aatıf'ın ''8'de 8'' iddiası tuttu.
Fenerbahçe'nin Fas'lı futbolcusu Aatıf, yaptığı açıklamada, "Galatasaray derbisinden sonra, '8'de 8 yaparız' demiştim. Geriye 3 maç kaldı. O maçları da kazanacağız ve 8'de 8 yapacağız. Sonrasında ligi kaçıncı bitiririz bilemem ama şampiyonluğu çok istiyoruz"
dedi..
31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 34 karşılaşmada 6 gol 1 asistlik performans ile oynadı.
Kaynak: Takvim