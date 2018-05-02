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Aatıf Chahechouhe'nun '8'de 8' kehaneti

Fenerbahçe'de yükselen formu ile alkış toplayan Aatıf'ın 8'de 8 kehaneti tuttu. İşte Aatıf'ın söyledikleri.

Kaynak: Takvim
Aatıf Chahechouhe'nun '8'de 8' kehaneti
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02 Mayıs 2018 10:39
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Valbuena'da formayı kaparak ilk 11'in değişmez ismi olan Aatıf'ın ''8'de 8'' iddiası tuttu. 

Fenerbahçe'nin Fas'lı futbolcusu Aatıf, yaptığı açıklamada, "Galatasaray derbisinden sonra, '8'de 8 yaparız' demiştim. Geriye 3 maç kaldı. O maçları da kazanacağız ve 8'de 8 yapacağız. Sonrasında ligi kaçıncı bitiririz bilemem ama şampiyonluğu çok istiyoruz" dedi..

31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 34 karşılaşmada 6 gol 1 asistlik performans ile oynadı.
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