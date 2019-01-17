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Aatıf Chahechouhe, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyin Aatıf Chahechouhe ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Kaynak: AA
Aatıf Chahechouhe, Çaykur Rizespor'da
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17 Ocak 2019 12:22
Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki Faslı futbolcunun teknik direktörleri Okan Buruk'un kadroda görmek istediği önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Buruk'un isteği üzerine, bu futbolcunun transferi için Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüklerini aktaran Bal, "Bu konuda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a çok teşekkür ediyoruz, transferde bize büyük kolaylık sağladı. Futbolcuyla da görüşerek sezon sonuna kadar anlaşma sağladık." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Bal, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından bu futbolcuyla sözleşmenin kısa süre sonra Rize'de imzalanacağını sözlerine ekledi.

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